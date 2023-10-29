Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 10-го туру чемпіонату Італії, який пройде 29 жовтня і розпочнеться о 19:00.

Інтер на своєму полі прийме Рому, а Жозе Моурінью знову відвідає Джузеппе Меацца.

Інтер — Рома

29 жовтня, 19:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска

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Жозе Моурінью знову зіграє проти своєї колишньої команди, проте на цю гру він дискваліфікований. Проте практично немає сумнівів, що португальський фахівець перебуватиме десь на трибунах. Але точно на свою адресу щось почує Ромелу Лукаку, і це буде щось погане.

Примітно, що команди розпочали сезон протилежно. Інтер був першим, а Рома перебувала у зоні вильоту. Починаючи з другої половини вересня обидва клуби йдуть практично однаково, якщо говорити з погляду результатів.

Жозе Моурінью зазначив, що Інтер на два дні відпочивав більше після попереднього поєдинку. Очікується, що в майбутній грі "нерадзурі" домінуватимуть, а Рома намагатиметься ловити суперника на контратаках. Крім того, римський клуб із квітня має лише одну перемогу на виїзді в чемпіонаті Італії.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога міланської команди оцінюється коефіцієнтом 1.56, а римської – 6.20. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.40.

Орієнтовні склади:

Інтер: Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Думфріс, Чалханоглу, Барелла, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Лаутаро Мартінес.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Льоренте, Ндіка – Карсдорп, Крістанте, Паредес, Бове, Залевськи – Ель Шаараві, Лукаку.

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