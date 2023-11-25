"Нерадзуррі" довіряють італійському функціонеру.
Аузіліо, Getty images
25 листопада 2023, 12:18
Міланський Інтер підпише новий контракт зі спортивним директором клубу П'єро Аузіліо. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наступного тижня будуть підписані всі необхідні документи. Новий договір між сторонами буде пролонговано до 2027 року.
Уродженець Неаполя П'єро Аузіліо працює в структурі Інтера з 1998 року з нетривалим відрядженням до Спеції у сезоні 2004/05. Посаду спортивного директора "нерадзуррі" 48-річний італійський функціонер обіймає з 2014 року.