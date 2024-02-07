Італія

Спортивний директор Інтера розповів щодо теоретичного трансферу Джуда.

Джузеппе Маротта розповів щодо бажаного гравця у Інтер - повідомляє Goal.

"Якби у мене був необмежений бюджет, кого б я взяв до Інтера? Таких гравців доволі багато. Мушу сказати одне: мати гроші набагато складніше, ніж їх не мати. Коли їх немає, потрібно будьте креативнішими.

Ми часто говоримо це один одному з Аусіліо. Беллінгем? Він гравець, який приносить мені велике задоволення".

Літом 2023 року Джуд відправився до Реалу за 103 мільйони євро.

Цього сезону 20-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 18 голів і віддав 8 асистів.