Спортивний директор Інтера розповів щодо теоретичного трансферу Джуда.
Джузеппе Маротта - Getty Images
07 лютого 2024, 18:36
Джузеппе Маротта розповів щодо бажаного гравця у Інтер - повідомляє Goal.
"Якби у мене був необмежений бюджет, кого б я взяв до Інтера? Таких гравців доволі багато. Мушу сказати одне: мати гроші набагато складніше, ніж їх не мати. Коли їх немає, потрібно будьте креативнішими.
Ми часто говоримо це один одному з Аусіліо. Беллінгем? Він гравець, який приносить мені велике задоволення".
Літом 2023 року Джуд відправився до Реалу за 103 мільйони євро.
Цього сезону 20-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 18 голів і віддав 8 асистів.