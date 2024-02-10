Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Італії, який пройде 10 лютого й розпочнеться о 19:00.

У одному з головних матчів двадцять четвертого туру італійської Серії A Рома на своєму полі прийматиме міланський Інтер.

Рома — Інтер

Субота, 10 лютого, 19:00, стадіон Стадіо Олімпіко, Рим. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда (Торре-Аннунціата). Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Якби не пізня зустріч у неділю поміж Міланом та Наполі, то саме ця гра мала б усі підстави для того, аби називатись центральною для італійського футболу цього вікенду. Місця для інтриги тут вистачає, навіть незважаючи на той факт, що команди поміж собою розділяє справжня прірва в 19 очок у турнірній таблиці ще за три з половиною місяці до завершення чергового розіграшу чемпіонату. Хоча, це всього лише чотири позиції відставання в сучасних реаліях.

Рома хоче до єврокубків, і бажано, щоб це була Ліга чемпіонів УЄФА, — це зрозуміло, бо так було ще тоді, коли команду очолював Жозе Моурінью. Але португальський фахівець уже в минулому, тоді як зараз Даніеле Де Россі намагається просто стабілізувати явно не чужий для нього колектив. Виходить непогано — три матчі, три перемоги, усі задоволені. Навіть Верону обіграли (2:1) до того моменту, поки та остаточно не завершила свій розпродаж.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі: перемога міланців оцінюється коефіцієнтом 1.88, а перемога Роми — 4.70. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.55.

Але амбіції Роми — це амбіції Роми, і в цій грі вони відіграватимуть усе ж таки другорядну роль. Інтер промовисто заявив про те, що саме він має стати чемпіоном за підсумком цьогорічної кампанії, бо перемога над туринським Ювентусом (1:0) дуже багато коштувала в плані перегонів. І так, команда Індзагі знову не пропустила, тож усього з 10 голами в пасиві втримує провідну позицію за цим показником у чемпіонаті. У ворота "вовків", наприклад, залітає більше одного гола за гру в середньому.

Звісно, треба зважати на перевагу власного поля для "джаллороссі", бо де, як не на Стадіо Олімпіко, вони мають перемагати в дійсно великих протистояннях. Історія зустрічей поміж цими командами справді вражає. І, що цікаво, дві з трьох найбільших перемог за кількістю забитих голів (6:0) належать саме міланцям — у 1930 та 1950.

Очевидно, що нині вони й на мінімальний успіх погодяться, бо обом командам куди важливіше просто здобувати максимум очок і надалі. І тут у Інтера хоч матч у запасі в наявності, тоді як столичний колектив перебуває в оточені конкурентів, які радо впродовж усього одного туру позбавлять його місця в зоні єврокубків. Допоки Наполі, Фіорентина та Лаціо перебувають не на бажаних для них місцях, боротьба триватиме.

Історія зустрічей

Команди зіграють поміж собою 217 гру, тоді як до цього зустрічались у рамках чемпіонату, Кубка Італії, Суперкубка Італії, Кубка УЄФА, Міжнародного Кубку чемпіонів та Трофею Піккі. Інтер перемагав у 95 матчах, тоді як Рома — у 62. Ще 59 ігор завершувались унічию. "Нерадзуррі" за цей час забили 347 голів, "вовки" — 279. Останній раз команди зустрічались у жовтні, коли Інтер переміг на власному полі (1:0). Гол на рахунку Маркуса Тюрама.

Орієнтовні склади

Інтер: Патрісіу — Карсдорп, Манчіні, Льоренте, Анхеліньйо — Пеллегріні, Паредес, Крістанте — Ель Шаараві, Дібала — Лукаку.

Рома: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес.

Не зіграють: Абрагам, Ндіка, Спінаццола Смоллінг — Куадрадо, Фраттезі.

Очні зустрічі

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