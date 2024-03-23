Італія

Міланський клуб буде перебувати в підвішеному стані найближчим часом.

Ще в 2022 році власник міланського Інтера Стівен Чжан опинився на лаві підсудних у Гонконгу через кредитну заборгованість перед China Construction Bank у розмірі понад 250 млн євро, які було видано холдинговій компанії Great Matrix Limited, що в свою чергу підконтрольна Suning Holdings, яка володіє контрольним пакетом акцій "змій".

Із урахуванням відсотків, Чжан мав сплатити 320 млн євро, тому на певний час залишив територію Китаю в сподіванні уникнути відбування покарання в межах Італії, де не розповсюджується дія китайського законодавства.

Проте China Construction Bank усе одно спробував піти законним шляхом та звернувся до італійських судів із позовом щодо стягнення заборгованості з власника Інтера.

Розгляд справи виявився марудним і тривав понад півтора роки, проте зрештою рішення було ухвалено саме на користь китайської сторони.

Таким чином ми навряд чи найближчим часом побачимо Стівена Чжана на трибунах Джузеппе Меацца, тоді як, за даними місцевої преси, Інтер розпочав перемовини про реструктуризацію боргу з американським фондом Oaktree Capital.

Якщо ж згоди в цьому питанні сторони так і не дійдуть, то найближчими місяцями американці отримають повний контрольний пакет міланського клубу, який раніше належав Чжану.