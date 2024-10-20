Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 20 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках восьмого туру італійської Серії А-2024/25 римська Рома прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 20 ЖОВТНЯ, 21:45. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома під керівництвом Івана Юрича до протистояння з Інтером підходить на тлі двох невдалих результатів. Після несподіваної виїзної поразки від Ельфсборга (1:0) в Лізі Європи "джаллороссі" не зуміли здолати Монцу на її полі. Римляни, здебільшого, контролювали хід поєдинку з аутсайдером Серії А, проте здобули лише один заліковий бал (1:1).

Після відходу Даніеле Де Россі Рома продовжує шукати найкращу версію себе. Поєдинок з Інтером — перше для Юрича випробування такого високого рівня. Як би римлянам не хотілося досягти сьогодні максимуму, але й нічия має бути для них успішним результатом, адже на даному етапі між клубами доволі значна різниця в якості.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 1.87, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65. Можна розглянути варіант "перемога Інтера і тотал менше 4,5". Цей сценарій оцінюється коефіцієнтом 2.30. Ймовірність гола Артема Довбика представлена показником !.

Інтер після поразки в Дербі делла Мадонніна здобув три поспіль перемоги. Конкретно в чемпіонаті Італії колектив Сімоне Індзагі двічі досяг бажаного результату з ідентичним рахунком, здолавши Удінезе на виїзді (2:3) та Торіно вдома (3:2). Між цими зустрічами "нерадзуррі" розгромили Црвену Звезду (4:0) в домашньому матчі Ліги чемпіонів.

Після семи турів атака Інтера є найкращою в чемпіонаті Італії (разом з Аталантою). У чудовій формі перебуває Маркус Тюрам, який ділить вершину списку найкращих бомбардирів із Матео Ретегі — в обох по сім голів. До гри в захисті є певні питання, адже та ж Рома наразі пропустила майже вдвічі менше (дев'ять у "нерадзуррі" проти п'яти в "джаллороссі").

У попередніх десяти домашніх матчах проти Інтера Рома має лише дві перемоги (із чотирма поразками та чотирма нічийними результатами), остання з яких (2:1) датується жовтнем 2016 року. За 14 зустрічей із міланським грандом (1В, 2Н, 11П) і командами Індзагі (1В, 3Н, 10П), колективи під керівництвом Юрича мають по одній звитязі.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Іван Юрич, головний тренер Роми: "В Інтера немає слабких місць. Проти них завжди дуже важко грати, будь-кому. Вони знають один-одного роками і демонструють хороший футбол, міняються позиціями, точно знаючи, що робити та як впоратися з різними внутрішньоігровими ситуаціями. Ми діятимемо в звичному для нас стилі, з тими ж ідеями".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Ми знаємо, яким опонентом є Рома. За ці роки ми неодноразово зустрічалися з Юричем, він привносить своє мислення в Рому, і ми маємо бути готові показати хорошу гру як із м'ячем, так і без нього, важливо: нам потрібен великий Інтер".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Довбик

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

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