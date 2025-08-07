Клуб із Серії B отримав досвідчене підсилення.
Жордан Феррі, x.com/sampdoria/
07 серпня 2025, 10:56
Генуезька Сампдорія в прийдешній кампанії планує здійснити чергову спробу повернутись до "елітного" італійського дивізіону.
Керівництво клубу при цьому вважає, що команді потрібні досвідчені гравці для виконання цього завдання.
Один із таких — новачок "Самп" французький центральний півзахисник Жордан Феррі, які минулі шість років своєї кар’єри присвятив виступам за Монпельє.
33-річного вихованця академії Ліона підписали в якості вільного агента на контракт до 2026 року із можливістю продовження ще на сезон та зарплатнею в 400 тис. євро на рік.
Феррі в минулому сезоні провів 27 матчів та віддав два асисти.