Італія

Клуб із Серії B отримав досвідчене підсилення.

Генуезька Сампдорія в прийдешній кампанії планує здійснити чергову спробу повернутись до "елітного" італійського дивізіону.

Керівництво клубу при цьому вважає, що команді потрібні досвідчені гравці для виконання цього завдання.

Один із таких — новачок "Самп" французький центральний півзахисник Жордан Феррі, які минулі шість років своєї кар’єри присвятив виступам за Монпельє.

33-річного вихованця академії Ліона підписали в якості вільного агента на контракт до 2026 року із можливістю продовження ще на сезон та зарплатнею в 400 тис. євро на рік.

Феррі в минулому сезоні провів 27 матчів та віддав два асисти.