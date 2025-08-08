Італія

17-річний Лібералі підсилює Катандзаро після сезону в Прімувері та Мілан Футуро

17-річний атакувальний півзахисник Маттіа Лібералі став повноцінним гравцем Катандзаро. Вихованець Мілана підписав чотирирічну угоду з клубом, який розраховує на його розвиток у професійному футболі.

Минулого сезону Лібералі проявив себе в складі молодіжної команди Мілана, де провів 31 матч і відзначився сімома забитими м’ячами. Також футболіст здобув перший досвід у дорослому футболі, виступаючи за Мілан Футуро в Серії C, зігравши 10 поєдинків.

Його прогрес не залишився без уваги — він отримав шанс зіграти за першу команду Мілана в товариському матчі проти Дженоа з нагоди 125-річчя клубу.

На міжнародному рівні Маттіа також не пасе задніх: він провів 54 матчі у складі збірних Італії U15–U19, закріпивши статус одного з найбільш перспективних гравців свого віку.