Італія

Так і до кінця контракту можна дограти в роз’їздах.

Італійський фланговий захисник Алессандро Дзанолі завершив підготовку до "дорослого" футболу в структурі Наполі ще в 2020 році, однак за основну команду "Партенопеї" відтоді назбирав лише 22 матчі.

Значно більше 24-річний виконавець устиг пограти за ці роки під час оренд у генуезьких Сампдорії та Дженоа, а також у Салернітані перед тим, як знову повернутись до Неаполя цього літа.

Але на півдні Італії гравець знову не затримається — клуб підготував для нього чергову пригоду, яка цього разу відбуватиметься в Болоньї.

Ця оренда принесе Наполі 1 млн євро, після чого в "россоблу" буде можливість повноцінного трансферу за 5 млн євро, який стане обов’язковим у разі виконання певних умов.

У такому випадку готовий контракт до 2030 року.

У минулому сезоні Дзанолі в складі Дженоа провів 33 матчі, забив один гол та віддав один гольовий пас.