Італія

Після невдалого сезону в Англії Мурич може відновити кар'єру в Італії.

За інформацією Sky Sport Italia, Сассуоло близькі до того, щоб домовитися з Іпсвічем щодо переходу воротаря Аріянета Мурича. Очікується, що угода відбудеться у форматі оренди з правом викупу за суму, що перевищує 10 мільйонів євро.

Для "нероверді", які минулого сезону виграли Серію B та піднялися в еліту італійського футболу, це стане вагомим фінансовим вкладенням. Загальна вартість операції включатиме плату за оренду та потенційний викуп контракту наприкінці сезону.

Минулого сезону у Іпсвіч 26-річний Мурич провів 28 матчів у Прем'єр-лізі, зберігши лише один "сухий" поєдинок і пропустивши 49 м'ячів. Після серії помилок він втратив місце у стартовому складі.

Народжений у Швейцарії, Мурич виступає за національну збірну Косово. У його кар’єрі були Манчестер Сіті, НАК Бреда, Ноттінгем Форест, Жирона, Віллем II, Адана Демірспор і Бернлі. Минулого літа він перебрався до Іпсвіча за 9,55 мільйона євро.

Наразі основним воротарем Сассуоло є Джакомо Саталіно, а Стефано Тураті повернувся з оренди у Монці.