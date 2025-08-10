Італія

Контракт хавбека з Лестером завершується — клуби готуються до боротьби за нього.

Фіорентина розглядає можливість підписання півзахисника Лестера Гаррі Вінкса, повідомляє The Telegraph. На 29-річного англійця також претендують Валенсія та Брентфорд.

Чинний контракт футболіста з "лисами" діє лише до кінця сезону. У клубі можуть погодитися на продаж уже зараз, аби не відпустити гравця безкоштовно влітку.

Для Вінкса це не було б дебютом у Серії А — сезон 2022/23 він провів в оренді в Сампдорії, де зіграв 20 матчів, пропустивши першу половину чемпіонату через травму гомілковостопного суглоба.

Останнім часом стосунки хавбека з Лестером загострилися. Гравець наполягав на тому, щоб залишатися в Лондоні поруч із сім’єю, щодня їздячи на тренування. Очевидно, що переїзд за кордон потребуватиме переїзду всієї родини.

Лестер придбав Вінкса у Тоттенгема влітку 2023 року за 11,6 млн євро.