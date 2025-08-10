Італія

Трансфер може обійтись у 25 мільйонів.

Центральний захисник Дженоа та збірної Бельгії Коні Де Вінтер узгодив умови особистого контракту з Міланом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Гравець хоче перейти саме до россонері. Дженоа відкрита до продажу, і наразі клуби ведуть переговори. Генуезці оцінюють трансфер у 25 мільйонів євро.

У складі Мілана бельгієць має замінити Маліка Тшау, який близький до переходу в Ньюкасл.

Де Вінтер перейшов у Дженоа з Ювентуса влітку 2023-го за 8 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 26 матчів та забив 3 голи. За збірну Бельгії зіграв 4 матчі та віддав 1 асист.

На захисника також претендували Інтер та Борнмут, але саме Мілан є фаворитом у боротьбі за його підпис.