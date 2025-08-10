Італія

29-річний півзахисник привернув увагу клубів із Італії.

Лечче офіційно оголосив про підписання Ріккардо Соттіля на правах оренди з Фіорентини. Останні пів року 25-річний вінгер провів у складі Мілана, а тепер гратиме за "салентійців" до кінця сезону. Орендна угода не передбачає права викупу та коштувала клубу з Апулії близько 500 тисяч євро.

"Соттіль дуже мотивований і хоче показати, на що він здатний. Тренер добре його знає, і це також допоможе", — розповів президент клубу Саверіо Стіккі Даміані в коментарі Tuttomercatoweb.

Водночас у Лечче триває робота над майбутнім двох нападників — Сантьяго П’єротті та Ніколи Крстовича.

"Крстович попросив нас про шанс зробити наступний крок у його кар'єрі. Якщо ситуація буде сприятливою для всіх зацікавлених сторін, то Крстович може піти, інакше ми будемо раді його зберегти. Це інша ситуація, ніж у П’єротті, який, як я читав, привабливий для різних клубів, але не просив нас про звільнення", — додав президент.

На Крстовича, за даними ЗМІ, претендують Рома, Мілан, Аталанта та англійський Лідс. 25-річний форвард перейшов у Лечче з Дунайської Стреди в 2023 році за 4,4 млн євро з урахуванням бонусів і за минулий сезон забив 11 м’ячів та віддав 5 асистів у 37 матчах Серії А.