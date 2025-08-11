Італія

Звичайно, турки зробили це не безкоштовно.

Іспанський нападник Альваро Мората взимку цього року перейшов до турецького Галатасараю на правах оренди з італійського Мілана за 6 млн євро.

Угода щодо 32-річного виконавця була розрахована на один календарний рік, тож коли на початку літа футболіст отримав запрошення долучитись до проєкту Сеска Фабрегаса в Комо всі сторони потенційної угоди постали перед складною дилемою.

Адже було очевидно, що "леви", маючи угоду з гравцем ще на пів року, після завершення якої в Галатасараю ще й була опція викупу за 8 млн євро, просто так не відпустять футболіста.

І ось, після місяців напружених перемовин, напередодні з’явилось спільне рішення клубів.

Турецький колектив отримав 5 млн євро компенсації за дострокове розірвання угоди, а сам Мората залишиться без понад 650 тис. євро заробітної платні, яку мав отримати в Галатасараї, але тепер зможе перейти до Комо.

Клуб Фабрегаса тим часом також підготував оренду гравця, але із зобов’язанням викупу за 10 млн євро.

Свою згоду на перехід Мората надав ще в червні.

У минулому сезоні на рахунку Альваро 13 голів та п’ять асистів у 41 матчі.