Італія

Гравець навіть не встиг дебютувати за основну команду.

Французький опорний півзахисник Абдулай Камара наразі є не надто відомим для широкого кола вболівальників футболістом, оскільки свій шлях у структурі Монпельє він завершив цього літа на етапі команди U19.

Але це не завадило скаутам італійського Удінезе ретельно збирати інформацію щодо 16-річного виконавця, який вирізнявся з-поміж інших футболістів своєї вікової групи та встиг навіть зіграти 16 матчів за юнацьку команду Франції віком до 17 років.

Зрештою, "зебренята" побачили зростання зацікавленості інших клубів до Камара, через що вирішили вже цього літа забирати його до лав своїх молодіжних команд із прицілом на дебют у "дорослому" футболі вже в прийдешньому сезоні.

Деталі угоди поміж клубами не розголошуються, але контракт захисник підписав до 2029 року.