Після продажу Тіава в Ньюкасл за 40 млн, "россонері" фіналізують угоду з Дженоа.

Як раніше повідомлялось, Мілан узгодив з Коні Де Вінтером умови особистого контракту та почав переговори з Дженоа щодо трансферу бельгійця. Тепер процес вийшов на фінішну пряму.

За інформацією Sky Sport Italia, "россонері" вже завершують оформлення фінальних документів. Це стало можливим після того, як клуб домовився про продаж Маліка Тіав до Ньюкасла за 40 мільйонів євро.

Де Вінтер, який минулого літа перейшов до Дженоа з Ювентуса, має прибути до Мілана у вівторок, 12 серпня, щоб пройти медичний огляд. Одразу після цього очікується підписання контракту та офіційне оголошення.

23-річний центрбек стане шостим підписанням клубу в це насичене трансферне вікно, приєднавшись до Луки Модрича, Ардона Яшарі, Самуеле Річчі, Первіса Еступіньяна та П’єтро Терраччано. Незважаючи на відсутність єврокубків у новому сезоні, Мілан активно формує склад для боротьби в Серії А.