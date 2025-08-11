Італія

Італійський клуб готує пропозицію у 20 мільйонів євро за вінгера Спортинга.

Серйозне підсилення для новачка Серії А — Комо готує пропозицію за гравця збірної Мозамбіку Жені Катаму. За інформацією трансферного журналіста Екрема Конура, італійський клуб готовий викласти за 24-річного вінгера 20 мільйонів євро.

Катамо, який виступає на правому фланзі атаки Спортінга, також входить до сфери інтересів турецького Фенербахче. Однак саме Комо наразі вважається фаворитом у боротьбі за підпис гравця.

Минулого сезону Катаму провів 48 матчів, забивши 7 голів і віддавши 5 асистів. З 2019 року він грає у Португалії, пройшовши через кілька оренд, зокрема в Аморі, Віторії Гімарайнш і Марітіму.

Цього літа Комо активно підсилює склад і вже став одним з найактивніших клубів Серії А на трансферному ринку.