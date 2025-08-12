Італія

Склад "россоблу" поповнив Себастьяно Еспозіто.

Центральний нападник Інтера Себастьяно Еспозіто поповнив склад Кальярі, передає офіційний сайт "россоблу".

За даними журналіста Ніколо Скіри, 23-річного італійця орендували із зобов'язанням викупу за 4,5 млн євро. "Нерадзуррі" отримають 40% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

Контракт Еспозіто з Кальярі розраховано до кінця червня 2030 року. За Інтер Себастьяно дебютував у березні 2019-го, першим голом відзначившись у грудні того ж року.

Загалом на рахунку гравця один результативний удар у 19-ти матчах за "нерадзуррі". Також він виступав на правах оренди за СПАЛ, Венецію, Базель, Андерлехт, Барі й Сампдорію, тоді як минулу кампанію провів у Емполі (37М, 10Г, 2А).

У 13-ти поєдинках збірної Італії U-21 Еспозіто відзначився одним голом і двома асистами.