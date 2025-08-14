Італія

Македонський вінгер хоче повернутись до Неаполя.

Наполі активно працює над поверненням свого колишнього гравця — македонського вінгера Еліфа Ельмаса. Про це повідомляє авторитетний журналіст Альфредо Педулла.

Партенопейці шукають підсилення в атаку й просунулись у перемовинах з РБ Лейпциг, який придбав Ельмаса взимку 2024 року. За інформацією джерела, сам футболіст хоче повернутись до Неаполя, що значно спрощує ситуацію для італійського клубу.

Наразі Лейпциг не готовий відпустити гравця в оренду, однак у Наполі впевнені, що найближчими днями зможуть наблизитись до угоди.

У другій половині минулого сезону Ельмас виступав на правах оренди за Торіно, але нові варіанти не розглядає, очікуючи саме на пропозицію з Неаполя.

25-річний футболіст провів 189 матчів у футболці Наполі, забив 19 голів і віддав 11 асистів. Transfermarkt оцінює його вартість у 14 мільйонів євро.