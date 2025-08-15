Італія

Угода з Севільєю на завершальному етапі.

Наполі налаштований отримати схвалення для трансферу Хуанлу, оскільки угода перебуває на завершальному етапі.

Відомий журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що "деталі з Севільєю узгоджуються щодо структури угоди та включення опції перепродажу, але намір гравця очевидний".

Хуанлу віддає перевагу Наполі перед клубами АПЛ, що робить італійську команду головним претендентом.

Хуанлу Санчес є вихованцем Севільї, за першу команду якої він зіграв 74 матчі, забив 6 голів та віддав 8 асистів.