Італія

Офіційна пропозиція зроблена за Анді Діуфа.

Наполі бажає підписати центрального півзахисника Ланса Анді Діуфа, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб уже подав офіційну пропозицію французькому клубу за 20 мільйонів євро, хоча в Лансі вважають, що 22-річний гравець вартий щонайменше 23 мільйони.

Крім того, за інформацією, Діуфом цікавляться кілька клубів АПЛ.

У минулому сезоні він провів 37 матчів за Ланс, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу, а його контракт із французьким клубом діє до літа 2028 року.