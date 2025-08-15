Офіційна пропозиція зроблена за Анді Діуфа.
Анді Діуф, Getty Images
15 серпня 2025, 14:57
Наполі бажає підписати центрального півзахисника Ланса Анді Діуфа, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський клуб уже подав офіційну пропозицію французькому клубу за 20 мільйонів євро, хоча в Лансі вважають, що 22-річний гравець вартий щонайменше 23 мільйони.
Крім того, за інформацією, Діуфом цікавляться кілька клубів АПЛ.
У минулому сезоні він провів 37 матчів за Ланс, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу, а його контракт із французьким клубом діє до літа 2028 року.