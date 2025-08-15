Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Сезон в італійській Серії А стартує 23 серпня. Наполі почне захист титулу матчем проти Сассуоло, а Інтер з новим головним тренером Крістіаном Ківу стартує грою проти Торіно. Розповідаємо вам, як експерти оцінили шанси команд на перемогу в турнірі.

Букмекери вважають, що найімовірніший розвиток подій у наступному сезоні — це те, що команда Антоні Конте зможе виграти чемпіонат вдруге. На це можна поставити з коефіцієнтом 2.6. Водночас успіх Інтера оцінюється показником 3.7.

Також вважається, що нав'язати боротьбу за чемпіонство спроможний Ювентус — на туринців приймають ставки з коефіцієнтом 6.0. Не далеко пішов й Мілан — успіх команди оцінюється котируванням 7.0. Також багато очікують від Роми з Джан П'єро Гасепіріні. Ймовірність чемпіонства "вовків" відповідає показнику 13.0.

Інші претенденти на чемпіонство:

Аталанта — 34

Лаціо — 41

Фіорентина, Комо — 75

Болонья — 100

Всі інші — 500

