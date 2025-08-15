Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.
Наполі, getty images
15 серпня 2025, 13:26
Сезон в італійській Серії А стартує 23 серпня. Наполі почне захист титулу матчем проти Сассуоло, а Інтер з новим головним тренером Крістіаном Ківу стартує грою проти Торіно. Розповідаємо вам, як експерти оцінили шанси команд на перемогу в турнірі.
Букмекери вважають, що найімовірніший розвиток подій у наступному сезоні — це те, що команда Антоні Конте зможе виграти чемпіонат вдруге. На це можна поставити з коефіцієнтом 2.6. Водночас успіх Інтера оцінюється показником 3.7.
Також вважається, що нав'язати боротьбу за чемпіонство спроможний Ювентус — на туринців приймають ставки з коефіцієнтом 6.0. Не далеко пішов й Мілан — успіх команди оцінюється котируванням 7.0. Також багато очікують від Роми з Джан П'єро Гасепіріні. Ймовірність чемпіонства "вовків" відповідає показнику 13.0.
Інші претенденти на чемпіонство:
Аталанта — 34
Лаціо — 41
Фіорентина, Комо — 75
Болонья — 100
Всі інші — 500
