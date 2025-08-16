Італія

Але погляд гравця все ще спрямований у напрямку Європи.

Міланський Інтер під час цьогорічної літньої трансферної кампанії вирішив випробувати долю в контексті можливого продажу свого французького центрального захисника Бенжамена Павара.

"Змії" сповістили охочих про відкритість до пропозиції щодо свого 29-річного футболіста, і зрештою почали отримувати перші відгуки.

Не дивно, що клуби із Саудівської Аравії зорієнтувались першими. Зокрема, Неом вийшов на контакт із представниками футболіста для обговорення контракту до 2028 року із зарплатнею у 8 млн євро за сезон + бонуси.

Однак Павар наразі відклав обговорення такої угоди, оскільки очікує на пропозиції від клубів англійської Прем’єр-ліги, де б хотів продовжити свої виступи за найліпшого сценарію.

А з іншого боку є зацікавленість самого Інтера у 20 млн євро компенсації, що ускладнює процес перемовин.

У Павара за минулий сезон по одному голу та асисту в 38 матчах.