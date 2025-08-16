Італія

24-річний данець може коштувати Інтеру близько 20—25 млн євро.

Інтер змінив трансферні плани після того, як Рома несподівано зняла з ринку свого хавбека Ману Коне, який був головною ціллю "нерадзуррі". Тепер клуб із Мілана розглядає можливість придбання півзахисника Дженоа Мортена Френдрупа.

24-річний футболіст збірної Данії вже давно перебуває у шорт-листі керівництва Інтера. За даними Calciomercato.it, генуезці готові відпустити свого гравця приблизно за 20–25 мільйонів євро.

Френдруп перейшов у Дженоа з Брондбю у січні 2022 року за 4,4 млн євро і має контракт до 2028 року. Таким чином, продаж футболіста принесе "грифонам" суттєвий прибуток.

Паралельно Інтер може розлучитися з Бенжаменом Паваром, щоб звільнити місце в складі. При цьому на Френдрупа також претендують клуби із саудівської Про-ліги.