Італія

Конкуренцію туринцям складає Марсель, який вже спілкується з футболістом.

Туринський Ювентус активно працює на трансферному ринку в останні тижні літа, шукаючи підсилення перед довгим сезоном.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійці розглядають можливість підписання правого вінгера Лілля Едона Жегрови. При цьому головним претендентом на футболіста вважається Марсель, який вже веде переговори з гравцем та зробив його пріоритетною ціллю.

26-річний косовар у минулому сезоні провів 21 матч, забив 8 голів і віддав 2 асисти. Контракт із французьким клубом діє ще рік, а його трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро (Transfermarkt).