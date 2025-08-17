Італія

Матія Фріган перейшов із бельгійського Вестерло за 10 мільйонів євро.

Хорватський форвард Матія Фріган офіційно перейшов з бельгійського Вестерло в італійську Парму, повідомляє клуб на своєму сайті. За трансфер 22-річного нападника Парма заплатила 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні Фріган провів за Вестерло 41 матч і забив 14 голів, а цього сезону вже встиг зіграти три поєдинки та відзначитися одним забитим м’ячом. За бельгійський клуб грає український півзахисник Сергій Сидорчук.

Контракт Матії Фрігана з Пармою розрахований до літа 2030 року.