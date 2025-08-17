Тренер задоволений роботою клубу як на вхід, так і на вихід.
massimiliano allegri, getty images
17 серпня 2025, 20:57
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився враженнями від літньої трансферної кампанії клубу, відзначивши як придбання нових гравців, так і продажі.
— Вважаю, що ми дуже добре попрацювали на трансферному ринку. Це стосується і гравців на вхід, і гравців на вихід.
— Новачки вже інтегрувалися до нашого складу. У чемпіонаті буде зіграно 38 матчів, тому нам було потрібне якісне посилення, щоб підтримувати баланс, — зазначив Аллегрі.
Нагадаємо, Сассуоло веде перемовини з Міланом щодо півзахисника.