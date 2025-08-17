Італія

Тренер задоволений роботою клубу як на вхід, так і на вихід.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився враженнями від літньої трансферної кампанії клубу, відзначивши як придбання нових гравців, так і продажі.

— Вважаю, що ми дуже добре попрацювали на трансферному ринку. Це стосується і гравців на вхід, і гравців на вихід.

— Новачки вже інтегрувалися до нашого складу. У чемпіонаті буде зіграно 38 матчів, тому нам було потрібне якісне посилення, щоб підтримувати баланс, — зазначив Аллегрі.

Нагадаємо, Сассуоло веде перемовини з Міланом щодо півзахисника.