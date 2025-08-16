Німеччина

Тренерський штаб Венсана Компані розраховує на хорвата у новому сезоні.

Півзахисник Баварії Йосип Станішич міг продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного хорвата був зацікавлений Мілан, який спробував підписати футболіста цього літа, однак отримав відмову.

Зазначається, що тренерський штай мюнхенців на чолі з Венсаном Компані розраховує на Йосипа в новому сезоні, тому клуб відхиляє всі пропозиції щодо цього гравця.

Минулого сезону Станішич провів 23 матчі, в яких віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, сьогодні Баварія проведе матч за Суперкубок Німеччини проти Штутгарта. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.