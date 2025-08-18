Італія

Гравець уже третій сезон поспіль виступатиме не в Неаполі.

Марокканський нападник Валід Шеддіра на хвилі популярності виконавців із своєї країни після чемпіонату світу-2022 здійснив трансфер із Барі до Наполі за 3 млн євро влітку 2023 року.

Однак відтоді на рахунку вже 27-річного виконавця лише дві гри за "Партенопеї" та стабільне відбуття до оренди вже два роки поспіль — до Фрозіноне та каталонського Еспаньйола, які загалом принесли неаполітанця 500 тис. євро.

Незабаром буде й третій вояж — Наполі домовився про оренду Шеддіра з фріульським Удінезе та заробить ще 500 тис. євро на цьому.

Додатково в "зебренят" буде опція повноцінного викупу за 3,5 млн євро.

У минулому сезоні в Іспанії Шеддіра провів 24 матчі, забив один гол та віддав один гольовий пас.