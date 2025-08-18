Італія

"Россонері" шукають форварда.

Спортивний директор італійського Мілана Іглі Таре підтвердив інтерес клубу до Расмуса Гойлунна та Душана Влаховича. Його слова наводить Milan News.

"Гойлунн – хороший варіант для нас. Ми зараз придивляємося до нього, але трансферний ринок непередбачуваний. Ми знаємо, що нам потрібно підкріплення на цій позиції, і ми також розуміємо, що гравці, яких ми підписуємо, повинні зробити команду сильнішою.

Влахович? Так, ми також розглядаємо цю кандидатуру. Нам потрібно підписати нападника цього літа", — заявив Таре.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі високо оцінив літні трансфери Мілана.