Наполі розглядає форварда як заміну травмованому Лукаку.
Джеймі Варді, getty images
19 серпня 2025, 13:59
Колишній гравець збірної Англії Джеймі Варді може продовжити кар’єру в Італії, потрапивши в сферу інтересів Наполі, повідомляє Daily Mail.
Італійське керівництво розглядає варіант із підписанням 38-річного форварда як заміну травмованому Ромелу Лукаку, який вибув на три місяці через пошкодження м’язів стегна.
Варді нині залишається вільним агентом після завершення контракту з Лестером цього літа, а також перебуває в зоні уваги Селтіка, Вест Гема та Брентфорда.
У минулому сезоні він провів 36 матчів за Лестер, забивши 10 голів і віддавши 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив до трансферних планів Наполі.