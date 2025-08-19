Італія

Наполі розглядає форварда як заміну травмованому Лукаку.

Колишній гравець збірної Англії Джеймі Варді може продовжити кар’єру в Італії, потрапивши в сферу інтересів Наполі, повідомляє Daily Mail.

Італійське керівництво розглядає варіант із підписанням 38-річного форварда як заміну травмованому Ромелу Лукаку, який вибув на три місяці через пошкодження м’язів стегна.

Варді нині залишається вільним агентом після завершення контракту з Лестером цього літа, а також перебуває в зоні уваги Селтіка, Вест Гема та Брентфорда.

У минулому сезоні він провів 36 матчів за Лестер, забивши 10 голів і віддавши 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив до трансферних планів Наполі.