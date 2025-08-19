Італія

Іспанський захисник перейшов із Жирони на постійній основі.

Наполі оголосив про трансфер іспанського захисника Мігеля Гутьєрреса Ортеги, права на якого раніше належали Жироні. Клуб підтвердив, що угода укладена на постійній основі.

За даними статистичного порталу Transfermarkt вартість переходу 24-річного іспанця склала 18 мільйонів, а його контракт підписано до 30 червня 2030 року.

Гутьєррес народився 27 липня 2001 року та є вихованцем Реала Мадрид. У складі "бланкос" він виграв Юнацьку лігу УЄФА 2020 року, відзначившись голом у фіналі проти Бенфіки. Навесні 2021-го футболіст дебютував за першу команду Реала у виїзному матчі проти Кадіса.

Влітку 2022 року Гутьєррес перейшов до Жирони, де провів 113 поєдинків, забив 6 м’ячів і віддав 18 результативних передач. У 2024 році разом зі збірною Іспанії він здобув золото Олімпійських ігор у Парижі, відзначившись голом у матчі проти Домініканської Республіки.

Статистика минулого сезону за Жирону: 36 матчів у всіх турнірах (3049 хвилин), 2 голи, 6 асистів, 4 попередження.