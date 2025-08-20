Англійці не захотіли відпускати свого гравця.
Родріго Муніз, Getty Images
20 серпня 2025, 12:22
Бразильський нападник лондонського Фулгема Родріго Муніз цього літа зацікавив бергамаську Аталанту.
Настільки, що "Богиня" лише за останні два тижні тричі спрямовувала до штабу "дачників" різні пропозиції щодо можливого трансферу 24-річного виконавця.
Усе починалось із 30 млн євро + бонуси, але згодом сума збільшувалась до 35 млн євро + 5 млн євро бонусів та 40 млн євро + 3 млн євро бонусів на останньому кроці відповідно.
Жоден із цих варіантів не зацікавив Фулгем.
А отже Аталанта також зайняла принципову позицію, звернула перемовини в Лондоні, і перемкнула увагу на чорногорського нападника Лечче Ніколу Крстовича.
Там усе було швидко — 25 млн євро + 10% від наступного продажу, і гравець "вовків" уже на пів дорозі до Бергамо.
Контракт буде підписано до 2030 року із зарплатнею в 1,7 млн євро + бонуси.
Крстович у минулому сезоні забив 12 голів та віддав п’ять асистів у 38 матчах. На рахунку Муніза 11 голів та дві гольові передачі в 36 іграх.