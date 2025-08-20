Італія

Англійці не захотіли відпускати свого гравця.

Бразильський нападник лондонського Фулгема Родріго Муніз цього літа зацікавив бергамаську Аталанту.

Настільки, що "Богиня" лише за останні два тижні тричі спрямовувала до штабу "дачників" різні пропозиції щодо можливого трансферу 24-річного виконавця.

Усе починалось із 30 млн євро + бонуси, але згодом сума збільшувалась до 35 млн євро + 5 млн євро бонусів та 40 млн євро + 3 млн євро бонусів на останньому кроці відповідно.

Жоден із цих варіантів не зацікавив Фулгем.

А отже Аталанта також зайняла принципову позицію, звернула перемовини в Лондоні, і перемкнула увагу на чорногорського нападника Лечче Ніколу Крстовича.

Там усе було швидко — 25 млн євро + 10% від наступного продажу, і гравець "вовків" уже на пів дорозі до Бергамо.

Контракт буде підписано до 2030 року із зарплатнею в 1,7 млн євро + бонуси.

Крстович у минулому сезоні забив 12 голів та віддав п’ять асистів у 38 матчах. На рахунку Муніза 11 голів та дві гольові передачі в 36 іграх.