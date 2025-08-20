Італія

Перемовини завершились орендою з правом викупу.

Італійська Рома цього літа знову активна на трансферному ринку, адже до клубу прийшов Джан П’єро Гасперіні й почав переформатовувати склад під свої вимоги.

Як наслідок, "вовки" активно працюють над підписанням нових виконавців, черговим з яких став ямайський нападник бірмінгемської Астон Вілли Леон Бейлі.

Щодо 28-річного виконавця італійці домовились про оренду за 2 млн євро з правом викупу за ще 22 млн євро влітку наступного року.

Контракт у такому випадку буде розраховано до 2030 року.

У минулому сезоні на рахунку ямайця 38 матчів, два голи та чотири асисти.