Італійський клуб провів новий раунд переговорів та хоче отримати гарантії щодо майбутнього нападника.
Расмус Гойлунн, Getty Images
21 серпня 2025, 00:44
Наполі відновив контакт із Манчестер Юнайтед щодо можливого переходу форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна.
Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, переговори між клубами тривають, а представники 22-річного данця також ведуть діалог із неаполітанцями.
Гойлунн зацікавлений у поверненні до Серії А, проте прагне отримати гарантії на майбутнє. Йдеться про те, що нападник не хоче обмежуватися лише короткостроковою орендою і розраховує на стабільну роль у команді.
Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім, який розпочав свій перший повноцінний сезон на Олд Траффорд, більше не розраховує на Расмуса Гойлунна.