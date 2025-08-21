Італія

Італійський клуб провів новий раунд переговорів та хоче отримати гарантії щодо майбутнього нападника.

Наполі відновив контакт із Манчестер Юнайтед щодо можливого переходу форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, переговори між клубами тривають, а представники 22-річного данця також ведуть діалог із неаполітанцями.

Гойлунн зацікавлений у поверненні до Серії А, проте прагне отримати гарантії на майбутнє. Йдеться про те, що нападник не хоче обмежуватися лише короткостроковою орендою і розраховує на стабільну роль у команді.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім, який розпочав свій перший повноцінний сезон на Олд Траффорд, більше не розраховує на Расмуса Гойлунна.