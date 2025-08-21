Італія

Форвард Наполі пропустить від трьох до чотирьох місяців, клуб розглядає варіанти заміни.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку пропустить від трьох до чотирьох місяців через травму, повідомляє Sky Sports.

32-річний бельгієць пройшов медичне обстеження у Бельгії, після чого лікарі вирішили відмовитися від хірургічного втручання. Попри це, відновлення форварда займе тривалий час.

Наполі вже планує внести зміни у склад і, ймовірно, не включатиме Лукаку до заявки на Лігу чемпіонів. Керівництво клубу також розглядає кандидатури потенційних замін на позицію нападника.

Нагадаємо, що Довбик потрапив до трансферних планів Наполі.