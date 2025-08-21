Італія

Італійський клуб розглядає Раяна Вітора як підсилення атаки та перспективну інвестицію.

Мілан розглядає можливість підписання нападника Васку да Гама Раяна Вітора, повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За наявною інформацією, офіційні переговори між клубами поки що не розпочалися, але керівництво Мілана серйозно зацікавлене у 19-річному форварді.

Гравця розглядають не лише як підсилення складу на поточний сезон, а і як вигідну інвестицію завдяки його молодому віку та потенціалу для подальшого прогресу.

У 2025 році Вітор провів 35 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Окафор перейде із Мілана в Лідс за 20 мільйонів євро.