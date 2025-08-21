Франція

Французький клуб обирає між Констаніносом Цимікасом та Емерсоном для підсилення оборони.

Марсель активно працює над пошуком заміни захиснику Кентену Мерлену, який нещодавно перейшов до Ренна, повідомляє Get French Football News.

Французький клуб розглядає два варіанти для посилення лівого флангу оборони: Констаніноса Цимікаса з Ліверпуля та Емерсона з Вест Гема. Обидва гравці перебувають у списку пріоритетних цілей.

Наразі керівництво Марселя проводить внутрішні обговорення, щоб визначити, хто з футболістів стане основним кандидатом на трансфер.

Раніше повідомлялось, що Цимікас близький до відходу з Ліверпуля цього літа.