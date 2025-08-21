Французький клуб обирає між Констаніносом Цимікасом та Емерсоном для підсилення оборони.
Костантінос Цимікас, Getty Images
21 серпня 2025, 11:39
Марсель активно працює над пошуком заміни захиснику Кентену Мерлену, який нещодавно перейшов до Ренна, повідомляє Get French Football News.
Французький клуб розглядає два варіанти для посилення лівого флангу оборони: Констаніноса Цимікаса з Ліверпуля та Емерсона з Вест Гема. Обидва гравці перебувають у списку пріоритетних цілей.
Наразі керівництво Марселя проводить внутрішні обговорення, щоб визначити, хто з футболістів стане основним кандидатом на трансфер.
Раніше повідомлялось, що Цимікас близький до відходу з Ліверпуля цього літа.