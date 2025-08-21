Марсель активно працює над пошуком заміни захиснику Кентену Мерлену, який нещодавно перейшов до Ренна, повідомляє Get French Football News.

Французький клуб розглядає два варіанти для посилення лівого флангу оборони: Констаніноса Цимікаса з Ліверпуля та Емерсона з Вест Гема. Обидва гравці перебувають у списку пріоритетних цілей.

Наразі керівництво Марселя проводить внутрішні обговорення, щоб визначити, хто з футболістів стане основним кандидатом на трансфер.

Раніше повідомлялось, що Цимікас близький до відходу з Ліверпуля цього літа.