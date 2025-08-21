Італія

Лондонці зробили пропозицію, але римляни не готові відпускати капітана дешевше ніж за 10 млн євро.

Рома готова розлучитися з півзахисником та капітаном команди Лоренцо Пеллегріні, але лише на своїх умовах. Як повідомляє Corriere dello Sport, Вест Гем зробив пропозицію римлянам у розмірі 5 мільйонів євро плюс бонуси, які мали б виплачуватися протягом чотирьох років.

Проте керівництво Роми наполягає на сумі в 10 мільйонів євро. Агент гравця вже відхилив таку вимогу, вважаючи її завищеною.

Сам Пеллегріні наразі обдумує можливість переходу до АПЛ, тоді як він проходить відновлення після операції на носовій перегородці.