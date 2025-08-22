Італія

Італієць на словах розраховує на українського нападника.

Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні поділився своїми думками щодо нападників команди — Артема Довбика та Евана Фергюсона, напередодні матчу 1-го туру італійської Серії А проти Болоньї. Його слова наводить RomaPress.

"Довбик у заявці на завтрашню гру, і, як і решта, ми хочемо справити позитивне перше враження перед нашими вболівальниками.

Довбик та Фергюсон — це два різних музичних інструменти, все залежить від того, як їх використовувати. Обидва вдосконалюються як у динаміці гри, так і у фізичній формі.

Фергюсон — класичний молодий гравець, який дуже добре розпочав, а потім пережив період, коли не виправдав очікувань. Було б чудово мати змогу допомогти цьому хлопцеві повернути його до рівня, який був кілька сезонів тому", — заявив Гасперіні.

Раніше повідомлялося, що Рома виставила на трансфер Довбика.