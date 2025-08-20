Італія

Італійська команда хоче заробити гроші під час закриття трансферного вікна.

Рома на останні тижні літнього трансферного вікна вирішила виставити на трансфер одразу кількох гравців. Про це повідомляє RomaPress із посиланням на Il Tempo.

За інформацією джерела, на трансферний ринок спортивним директором Фредеріком Массарою були виставлені український форвард Артем Довбик, вінгер Стефан Ель-Шаараві та хавбек Томмазо Бальданці.

Наголошується, що керівництво клубу не вважає трьох гравців незамінними і тому розраховує заробити на них додаткові кошти для нових придбань.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти. На рахунку Ель-Шаараві 41 матч, три голи та шість асистів, а Бальданці відіграв 41 гру, забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив до трансферних планів Наполі.