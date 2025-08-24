Італія

Тренер новий, проблеми старі...

Італійський Мілан в рамках 1-го туру Серії А приймав на Сан Сіро новачка ліги Кремонезе.

Мілан отримав холодний душ на старті сезону. Кремонезе сміливо йшли в атаку з самого початку і першими вийшли вперед після гола Баскіротто, який головою замкнув подачу з флангу. Мілан відповів наприкінці першого тайму: Павлович забив гол за "россонері".

Здавалося, господарі дотиснуть суперника по перерві, але в другому таймі Бонаццолі акробатичним ударом боковими ножицями оформив справжню сенсацію.

Попри контроль м’яча та спроби змінити хід зустрічі, команда Аллегрі так і не змогла врятувати гру, дозволивши Кремонезе забрати гучну перемогу в стартовому турі чемпіонату Італії сезону-2025/26.