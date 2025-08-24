Тренер новий, проблеми старі...
Мілан - Кремонезе, getty images
24 серпня 2025, 00:06
Італійський Мілан в рамках 1-го туру Серії А приймав на Сан Сіро новачка ліги Кремонезе.
Мілан отримав холодний душ на старті сезону. Кремонезе сміливо йшли в атаку з самого початку і першими вийшли вперед після гола Баскіротто, який головою замкнув подачу з флангу. Мілан відповів наприкінці першого тайму: Павлович забив гол за "россонері".
Здавалося, господарі дотиснуть суперника по перерві, але в другому таймі Бонаццолі акробатичним ударом боковими ножицями оформив справжню сенсацію.
Попри контроль м’яча та спроби змінити хід зустрічі, команда Аллегрі так і не змогла врятувати гру, дозволивши Кремонезе забрати гучну перемогу в стартовому турі чемпіонату Італії сезону-2025/26.
Мілан — Кремонезе 1:2
Голи: Павлович, 47 - Баскіротто, 27, Бонаццолі, 61.
Мілан: Меньян — Томорі (Чуквезе, 65), Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич (Яшарі, 74), Лофтус-Чік, Еступіньян (А. Хіменес, 46) — Пулішич, Хіменес.
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті (Чеккеріні, 84) — Дзербін, Коллоколо, Грассі (Бондо, 56), Вандепютте (Паєро, 56), Пеццелла — Окереке, Бонаццолі (Де Лука, 83).
Попередження: Терраччано, Хіменес — Бондо.