Італія

Що робити Довбику?

Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився після мінімальної перемоги над Болоньєю (1:0) в рамках 1-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Я вітаю гравців, адже перший матч – це завжди непросто, особливо коли ти ще не зовсім впевнений у своїй тактиці та позиціях на полі. Однак ми добре розпочали гру проти дуже хорошої команди, і це вселяє надію.

Мова йде про дуже молодих гравців, яким ще додавати й додавати, але сьогодні вони вже показали, на що здатні. Команда виглядала солідно і під час передсезонки, але з Болоньєю я також побачив багато хорошого, і вболівальники це оцінили, що не може не радувати.

Будь ми трохи точнішими, могли б забити другий гол і зробити кінцівку спокійнішою. Разом з тим у таких муках є і позитивний момент – це показує, що команда має бійцівський характер.

Фергюсон? Еван добре виступив, він провів чудовий матч. Його кондиції покращуються. Минулого року він не так багато грав, тому природно, що йому потрібен час, щоб набрати форму. Він продемонстрував важливі для нас якості, у нього є потенціал, він принесе Ромі успіх", – сказав Гасперіні.

