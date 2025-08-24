Італія

Італійцям потрібен гравець на лівий фланг атаки.

Італійська Рома на поточне трансферне вікно запланувала собі підписання англійського нападника Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

І начебто домовленість із "Червоними дияволами" щодо трансферу 25-річного виконавця наявна, але сам футболіст не хоче їхати до Риму, тож перехід затримується.

"Вовки" при цьому часу дарма не втрачають — якщо Санчо не згоден на трансфер, то римляни спробують забрати у лондонського Челсі англійця Тайріка Джорджа.

Щодо 19-річного виконавця італійський клуб запросив у "пенсіонерів" додаткову інформацію щодо чинного контракту та можливості трансферу.

Тим часом німецький РБ Лейпциг та деякі клуби АПЛ також претендують на футболіста, який у минулому сезоні за 38 матчів (2053 хвилини) забив сім голів та віддав 11 гольових передач.