Італія

Гравцю стало затісно в клубі після приходу новачка.

Грецький фланговий захисник Константінос Цимікас виступає за англійський Ліверпуль із 2020 року, коли його придбали в Олімпіакоса за 13 млн євро.

І якщо в минулому сезоні в конкуренції із шотландцем Ендрю Робертсоном 29-річний виконавець міг розраховувати на пристойну кількість ігрового часу, то після приходу до клубу молодого угорця Мілоша Керкеза перспективи грека виглядають невтішними.

Саме тому агенти футболіста наразі активно опрацьовують можливі варіанти для продовження його кар’єри.

Серед них — італійська Рома, яка напередодні провела раунд перемовин із Ліверпулем щодо можливості взяти гравця в оренду з правом викупу.

У минулому сезоні Цимікас провів 29 матчів, віддавши два асисти.