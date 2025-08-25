Італія

Хорват не виключає відхід серба цього літа.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував перемогу над Пармою (2:0) в матчі 1-го туру італійської Серії А. Цитує хорватського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я беру з цієї гри все. Вона була дуже важкою, вільні зони знаходити було непросто. Як я сказав у перерві, ми повинні були зберігати терпіння – рано чи пізно гол прийшов би.

Всі, хто вийшов на заміну, впоралися добре, це було непросто, адже зараз кондиції гравців ще далекі від оптимальних. Три очки абсолютно заслужені.

Влахович? Він зосереджений. Душан — гравець "Юве" і робить те, що повинен робити. Подивимося, що відбудеться за тиждень, що залишився.

У Девіда є ця якість у штрафному майданчику – він дуже добре там рухається. Душан? Я задоволений, він показує себе відмінно", – сказав Тудор.

