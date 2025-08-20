Італія

Форвард залишається в орбіті Юве, поки клуб завершує продаж Дугласа Луїса.

Майбутнє Рандаля Коло Муані дедалі більше пов’язане з Ювентусом. Туринський клуб уже має принципову домовленість із ПСЖ щодо умов оренди нападника за 10 млн євро з обов’язковим викупом за 35–40 млн. Залишилося лише закрити продаж Дугласа Луїса до Ноттінгем Форест, щоб остаточно профінансувати трансфер французького форварда.

Сам Муані зберігає спокій і не поспішає розглядати інші варіанти. За словами Фабріціо Романо, 26-річний нападник переконаний, що знову опиниться в Турині ще до завершення літнього трансферного вікна. Гравець не веде переговорів з іншими клубами і терпляче чекає фіналізації угоди.

Уже відомо, що у другій половині сезону-2024/25 вінгер встиг проявити себе в оренді в Ювентусі, відзначившись 10 голами у 22 матчах. Така результативність стала головним аргументом для "б’янконері" повернути нападника на постійній основі.