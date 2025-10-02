Італія

Італійський гранд розглядає можливість підписати ветерана з Барселони.

Нападник Барселони Роберт Левандовскі може продовжити кар’єру в Мілані. За даними Sport.es, спортивний директор россонері Іглі Таре провів зустріч з агентом гравця Піні Захаві та обговорив потенційний трансфер.

Контракт 37-річного поляка з каталонським клубом завершується наприкінці цього сезону, однак містить опцію автоматичного продовження ще на рік. Попри це, Мілан сподівається отримати досвідченого нападника безкоштовно влітку.

У Барселоні наразі утримуються від конкретних заяв. Раніше спортивний директор Деку наголошував, що питання продовження угоди з Левандовскі обговорювати ще зарано.