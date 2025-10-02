Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування на переможця турніру.

В поточному єврокубковому сезоні українські клуби представлені тільки в Лізи конференцій. Втім, і Шахтар, і Динамо входять в топ-10 фаворитів турніру.

"Гірники" ділять четверту сходинку з Райо Вальєкано, а їх успіх оцінюється коефіцієнтом 10. В то й же час Динамо восьме з котируванням 21. Головним фаворитом турніру вважається Крістал Пелес. На перемогу представника АПЛ можна поставити з показником 6. Далі йде Фіорентина з коефіцієнтом 6.5.

Також високі шанси має Страсбур. На перемогу французів пропонуються коефіцієнт 8. Також в десятці: Майнц (11), АЗ Алкмаар (12) та АЕК Атени (23).

Пишіть ваші думки щодо того хто переможе в турнірі в коментарях.