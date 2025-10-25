Італія

Англійський ветеран відкрив рахунок у матчі, але "бергамаски" вирвали нічию завдяки Брешіаніні.

Аталанта не змогла здобути перемогу в матчі 8-го туру Серії А, зігравши внічию з Кремонезе – 1:1.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, однак після перерви бергамаски заволоділи ініціативою та активно тиснули на ворота господарів. Попри це, першими забили саме гравці Кремонезе – на 66-й хвилині Джеймі Варді реалізував свій момент.

Команда Івана Юрича зуміла відігратися завдяки Марко Брешіаніні, який відзначився вже через дві хвилини після виходу на заміну. Проте на більше Аталанті забракло сил і точності в атаці.

Після цієї нічиєї бергамаски мають 12 очок і посідають 8-ме місце в турнірній таблиці. Для команди Юрича це вже четверта нічия поспіль. Кремонезе не може перемогти шість матчів поспіль, маючи у своєму активі 11 балів і 10-ту позицію.

У наступному турі Аталанта прийме Мілан (28 жовтня), а Кремонезе зіграє на виїзді з Дженоа (29 жовтня).

Кремонезе — Аталанта 1:1

Голи: Варді, 78 - Брешіаніні, 84

Кремонезе: Сільвестрі — Терраччано, Баскіротто, Фає (Б'янкетті, 61) — Барб'єрі, Флоріані Муссоліні, Паєро (Фоліно, 73), Вандепютте, Дзербін (Васкес, 85) — Варді, Санабрія (Сарм'єнто, 46)

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, де Рон (Брешіаніні, 82) — Белланова, Едерсон, Пашалич (Сулемана, 82), Залевські — Де Кетеларе (Самарджич, 58), Крстович (Скамакка, 58), Лукман

Попередження: Муссоліні, Варді, Васкес — Скамакка